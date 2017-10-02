02.10.2017 (21:50)

Подразделения вновь сформированных соединений ЗВО в 2017 году получили около 200 единиц различных образцов вооружения

Подразделения вновь сформированных соединений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцируется в Воронежской области, продолжают плановое переоснащение и комплектование.

«Подразделения, воинские части и штабы мотострелковых дивизий в 2017 году получили около 200 единиц различных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках комплектования и переоснащения войск округа. Среди них боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», КамАЗ-5350 «Мустанг» и КамАЗ-63501 «Медведь», реактивные системы залпового огня 9К51М «Торнадо-Г», мастерские технического обслуживания универсальные МТО-УБ2, машины ремонтно-эвакуационные колёсные лёгковые РЭМ-КЛ, бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», - заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Также до конца текущего года планируется получить около 50 единиц военной и специальной техники. В их числе автомобильная и бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение.

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