02.10.2017 (21:24)
Cостоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом
2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе.
Стороны договорились о продолжении регулярных контактов.
Метки: