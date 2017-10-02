02.10.2017 (21:24)

Cостоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом

2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе.

Стороны договорились о продолжении регулярных контактов.

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