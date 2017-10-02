02.10.2017 (20:23)

Кубок Железногорска по футболу завоевали военные строители

Футбольный турнир города Железногорска завершился финальным матчем фаворитов – встретились «Строитель» и «Спартак». К решающей игре соперники подошли в несколько разном состоянии.

Команда Главного военно-строительного управления № 9 «Строитель» была ослаблена отсутствием двух ключевых футболистов, занятых на краевом турнире, «Спартаку» же, наоборот, удалось основательно усилиться игроками из краевого центра.

С первых минут матча строители захватили инициативу, однако ряд голевых моментов остался нереализованным. Первый гол забил «Спартак», удачно реализовав штрафной удар. За пять минут до конца тайма пенальти было назначено в ворота «Спартака»: счет сравнял Вадим Спивак, монтажник 6 участка строительно-монтажного управления № 911.

В начале второй половины встречи команды продемонстрировали равную игру, однако чуть удачливее оказались строители. Автором гола стал Семен Говоров, а гол-красавец из-за пределов штрафной площади забил Максим Бессонов. Казалось, все шло к уверенной победе, однако после ряда перестановок «Спартак» приступил к нешуточному штурму ворот соперника. В итоге за 7 минут до конца встречи оппоненты «Строителя» уверенно реализовали пенальти. Оставшиеся 10 минут «Спартак» рьяно штурмовал ворота, но вратарь девятого главка Данил Богданов мужественно отразил все атаки. Итоговый счет – 3:2 в пользу военных строителей.

«Хочу отметить, что «Спартак» – это сборная Железногорска, которая представляет наш город на уровне края. Тем не менее, мы сумели обойти соперника. Считаю, что это достойный результат. Наша команда показала себя по-настоящему сплоченным коллективом», – рассказал капитан «Строителя» Виктор Лушников.

Кубок Железногорска – один из самых ярких и значимых турниров закрытого города. На этот раз соревнования собрали 8 команд.

Добавим, что в копилке сезона-2017 у футболистов ФГУП «ГВСУ № 9» – серебро чемпионата Железногорска по футболу и золотые медали чемпионата города по мини-футболу. На днях военные строители стали бронзовыми призерами любительской футбольной лиги «Железногол 8Х8», выиграв в матче за третье место у «Октября-ГХК» со счетом 4:0. Победное шествие продолжают и баскетболисты девятого главка, одержав победу над «Академией МЧС» в первом матче осеннего Кубка Железногорска– 107:48.

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