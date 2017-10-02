02.10.2017 (20:19)

Ленинградская военно-морская база пополнится новым рейдовым буксиром РБ-393

5 октября в состав отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы войдет новый рейдовый буксир РБ-393 проекта 90600. В этот день в городе Ломоносов представители вспомогательного флота осуществят прием нового судна от судостроительного предприятия «Пелла».

Накануне на петербургском предприятии «Пелла» успешно завершилась морская часть государственных испытаний буксира, построенного для Балтийского флота. В ходе испытаний окончательно проверены все системы судна и техническое оборудование, размещенное на борту.

Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.

Длина судна 25,4 м, ширина — 8,8 м, осадка — 3,8 м. Скорость хода — 12 узлов. Водоизмещение полное 417 тонн. На буксире установлен кран-манипулятор грузоподъемностью 150 кг на вылете стрелы 5 метров. Судно оборудовано системой внешнего пожаротушения.

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