02.10.2017 (20:30)

Мотострелки ЗВО зажали условного противника в «огневом мешке» во время учения в Белгородской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки ЗВО зажали условного противника в «огневом мешке» во время учения в Белгородской области

Мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Белгородской области, в ходе активной фазы батальонного тактического учения на полигоне Солоти продемонстрировали возможности межвидовой группировки сухопутных войск при отражении нападения незаконных вооруженных формирований.

По замыслу учения мотострелки заманили условного противника в «огневой мешок», где огнём приданных сил танкового батальона была блокирована колонна легкобронированной техники и живой силы незаконного вооруженного формирования.

Артиллерийские расчеты РСЗО «Град» и 120-мм минометов 2С12 «Сани» провели маневренно-огневые действия по позициям укрытой пехоты и бронетехники условного противника для перегруппировки и перехода в наступление мотострелков по всей линии фронта.

«Подобный тактический прием был впервые применен в одной из операций осенью 1916 года и был назван «Брусиловским прорывом». Методы и приемы ведения современного общевойскового боя претерпели изменения за последние 100 лет, но новые приемы так или иначе основываются на многовековом развитии военной мысли. Здесь, на полигоне, военнослужащие приступили к сдаче итоговой проверки за летний период обучения», - сообщил командир мотострелкового соединения генерал-майор Андрей Рузинский после завершения огневой тренировки и манёвров.

Он заявил, что интенсивность боевой подготовки военнослужащих мотострелковой дивизии ЗВО за время обучения увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Более 80% танковых и мотострелковых экипажей были допущены к выполнению упражнений учебных стрельб уже с третьего занятия. Около 50% занятий по вождению и боевым стрельбам проходили в ночных условиях. Механики-водители за время занятий в совокупности преодолели свыше 400 тысяч километров в ходе совершения походных маршей и отработки приёмов вождения на вновь созданном танкодроме полигона Погоново в Воронежской области», – добавил генерал-майор Андрей Рузинский.

«Уже во втором квартале 2017 года в дивизии было проведено первое показное полковое тактическое учение. Всего за истекший период обучения дивизия на трёх общевойсковых полигонах провела полсотни ротных тактических и 12 батальонных учений. Принимала участие в восьми дивизионных тренировках и в совместном стратегическом учении «Запад-2017». В соединении прошло около 15 тыс. огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб во всех подразделениях», - заключил командир мотострелковой дивизии ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский.

Финальный этап тактического учения пройдет на полигоне Погоново, где танкисты отработают огневое подавление диверсионных групп в условиях тактической площадки «город» и последующую зачистку района, занятого противником. В учениях задействованы два полигона в Воронежской и Белгородской областях. В активной фазе принимают участие более 600 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2.

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