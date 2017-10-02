02.10.2017 (20:12)

Корабли Черноморского флота вышли в море для комплексной отработки задач боевой подготовки

Корабли и подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для отработки плановых задач боевой подготовки.

В течение нескольких дней экипажи кораблей проведут учения в составе корабельных ударных, противолодочных и минно-тральных тактических групп во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и противовоздушной обороной флота.

В соответствии с планами боевой подготовки силам в море предстоит выполнить противоминные задачи, отработать различные варианты противодействия кораблям и подводным лодкам, взаимодействие при отражении средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб по морским и наземным мишенным позициям.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано порядка 30 кораблей и вспомогательных судов, а также более 20 летательных аппаратов ЧФ.

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