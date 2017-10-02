02.10.2017 (19:43)

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации стала второй на Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок ОДКБ

Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации заняла второе место в общекомандном зачете на XV Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел во Дворце спорта в подмосковных Химках.

В соревнованиях приняли участие 12 команд (121 участник) из пяти стран: Белоруссии, Вьетнама, Киргизии, Южной Осетии и России. Среди участников — 18 заслуженных мастеров спорта, 48 мастеров спорта международного класса и 60 мастеров спорта.

Команда Вооруженных Сил Российской Федерации завоевала девять медалей турнира: «золото» выиграл рядовой Расул Омаров, «серебро» — сержант Рахман Абасов, младшие сержанты Мухмед Берхамов и Мария Козлова, «бронзу» — младшие сержанты Магомед Магомедов, Виктория Марченко и Алина Щекина, рядовые Мурад Зайнулабидов и Руслан Юсупов.

По итогам чемпионата сборная ВС РФ стала второй в общекомандном зачете. Победила команда Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации № 1, третье место заняла сборная Вооруженных сил Белоруссии.

Международный турнир по комплексному единоборству на призы ОДКБ прошел в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в ВС РФ на 2017 год.

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