02.10.2017 (19:27)
В воинских частях ЦВО на территории Рощинского гарнизона прошли тренировки по антитеррору
В воинских частях Рощинского гарнизона прошли тренировки по противодействию терроризму.
С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора.
Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Во время тренировки было использовано около 1000 имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.
В учебных мероприятиях были задействованы более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.
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