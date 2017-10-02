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02.10.2017 (19:27)

В воинских частях ЦВО на территории Рощинского гарнизона прошли тренировки по антитеррору

В воинских частях Рощинского гарнизона прошли тренировки по противодействию терроризму.

С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора.

Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Во время тренировки было использовано около 1000 имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

В учебных мероприятиях были задействованы более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Антитеррор
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