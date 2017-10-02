02.10.2017 (19:27)

Более 30 процентов денежных средств, выделяемых предприятиям на Гособоронзаказ, возвращаются в социальную сферу

Анализ расходования денежных средств, выделяемых на финансирование Государственного оборонного заказа, показал, что более 30 процентов из этой суммы направляется предприятиями промышленности на приоритетные платежи — зарплату, социальные выплаты, налоговые платежи в бюджет и оплату коммунальных услуг.

Основная масса денежных средств (57%) головными исполнителями направляется на расчеты с кооперацией.

Система межведомственного финансового контроля за финансированием Гособоронзаказа, созданная по инициативе Минобороны России, позволяет проанализировать движение денежных средств по любому типу платежа в разрезе любого субъекта Российской Федерации и организации, а также оценивать и минимизировать риски неисполнения контрактов.

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