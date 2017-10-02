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02.10.2017 (18:59)

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников продемонстрировал военным делегациям из стран ОДКБ региональный Центр управления войсками

В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова и руководителей органов военного управления с председателями комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Представителям вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана продемонстрировали организацию работы регионального Центра управления войсками округа, а также рассказали об истории округа, его современной структуре и задачах  по обеспечению защиты государства в зоне ответственности.

Во время встречи была отмечена важная роль совместной деятельности вооруженных сил стран – участниц ОДКБ и необходимость регулярного проведения учений для выстраивания единых подходов в принятии решений органами военного управления в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Командующий
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