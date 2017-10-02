02.10.2017 (18:30)

Сотрудники филиалов «Оборонлес» восстанавливают леса на землях Минобороны России

К всероссийской акции по лесовосстановлению на землях обороны и безопасности, приуроченной ко дню воинской славы — Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве, присоединились сотрудники Тверского, Костеревского, Гороховецкого и Брянского филиалов «Оборонлес».

Работники Тверского филиала провели уход за лесными культурами в 234 квартале Озерного участкового лесничества Тверского лесничества Минобороны России. Эти культуры были посажены в 2017 году в преддверии Дня Победы.

Со дня посадки более 4 тыс. ёлочек находились под контролем работников Тверского филиала. Во время субботника произведен агротехнический уход путем окашивания и уборки травянистой растительности в посадках с целью исключения опасности заваливания лесных культур травой в осенне-зимний период.

Костеревский филиал на территории участкового лесничества Минобороны России — филиала ФГКУ «УЛХиП» — провел субботник «Живи, лес». В акции приняли участие школьники средней школы № 3 и воспитанники детского сада № 28 города Костерево.

В Гороховецком филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России был проведен субботник по посадке леса. Были высажены сеянцы сосны обыкновенной на площади 9 га в квартале 48 Мулинского участкового лесничества.

Кроме работников Гороховецкого филиала и Гороховецкого лесничества в посадке леса участвовали военнослужащие. Совместными усилиями было высажено около 40 тыс. молодых деревьев.

В Брянском военном лесничестве сотрудники Брянского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России совместно с представителями школ № 25 и 33 города Брянска провели дополнение лесных культур. На лесном участке работники филиала рассказали и показали технологию посадки сеянцев и саженцев, после чего участники акции приступили к работе. Всего было высажено 400 двухлетних сеянцев сосны обыкновенной и 6 крупномерных саженцев дуба красного.

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