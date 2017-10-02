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02.10.2017 (18:13)

Зенитчики Балтийского флота прибыли на полигон Ашулук для проведения боевых пусков из комплексов С-400

Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота готовятся к проведению боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитчикам предстоит произвести пуски из комплексов С-400 по высотным, низколетящим, маневрирующим, неземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают маскировку позиций, готовят ракетные комплексы к боевому применению в дневное и ночное время.

Пуски будут проводиться как со специально-оборудованных боевых позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы.

При этом особое внимание будет уделено моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения.

В общей сложности в учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка , Ашулук
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