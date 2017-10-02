02.10.2017 (18:01)

Российские военнослужащие в Таджикистане посетили с гуманитарной акцией дом-интернат для престарелых и инвалидов «Батош»

Военнослужащие российской военной базы в Республике Таджикистан в международный День пожилых людей поздравили с праздником постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов «Батош».

Они привезли ветеранам войны и труда предметы первой необходимости: одежду и обувь, комплекты личной гигиены, а также сладости и домашнюю выпечку.

Проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией среди российских военнослужащих.

На данный момент в доме-интернате проживает около 200 стариков и инвалидов, 48 из которых прикованы к своим кроватям.

Российские военнослужащие шефствуют над домом-интернатом с начала 90-х годов прошлого века.

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