02.10.2017 (18:01)
Российские военнослужащие в Таджикистане посетили с гуманитарной акцией дом-интернат для престарелых и инвалидов «Батош»
Военнослужащие российской военной базы в Республике Таджикистан в международный День пожилых людей поздравили с праздником постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов «Батош».
Они привезли ветеранам войны и труда предметы первой необходимости: одежду и обувь, комплекты личной гигиены, а также сладости и домашнюю выпечку.
Проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией среди российских военнослужащих.
На данный момент в доме-интернате проживает около 200 стариков и инвалидов, 48 из которых прикованы к своим кроватям.
Российские военнослужащие шефствуют над домом-интернатом с начала 90-х годов прошлого века.
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