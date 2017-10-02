02.10.2017 (18:16)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню Сухопутных войск.

Они прошли на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в них приняли участие более 200 военнослужащих.

На первом этапе военнослужащим необходимо было поразить из АК-74 мишени, находящиеся на расстоянии 100 метров, из положения «стоя», «с колена» и «лежа», имея в арсенале 30 патронов.

Затем военнослужащие метали на точность и дальность гранаты.

Завершились соревнования перетягиванием каната.

Судейская коллегия, включавшая в себя офицеров служб управления ОГРВ ПРРМ, определила победителей в командном и личном зачетах. Все они были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны.

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