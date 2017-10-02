02.10.2017 (17:33)

296 лет назад указом Петра I был основан Санкт-Петербургский военный порт

2 октября 1721 года считается днем основания Санкт-Петербургского военного порта –– 296 лет назад российским царем Петром I был издан указ о создании Гребного порта в устье реки Невы.

После заключения Ништадтского мирного договора многочисленный гребной флот, построенный для действий в шхерных районах Балтийского моря, нуждался в укрытой стоянке. Парусный флот зимовал в устье реки Фонтанка под защитой Петропавловской крепости. Для галер и скампавей, которых было более 200, в приморской части Васильевского острова был выкопан бассейн 527x150 метров, соединенный каналом с Финским заливом. На берегу построены склады и мастерские. Создание Гребного порта в устье Невы имело большое значение для обороны Санкт-Петербурга.

Руководил строительством архитектор Доменико Трезини. В конце 1720-х годов бассейн для гавани был уже сооружён и сюда с устья Фонтанки перевели все галеры. После смерти Трезини, с 1734 года, строительные работы в Галерной гавани возглавил русский архитектор Иван Коробов.

В настоящее время в этом месте находится Ленинградский морской вокзал.

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