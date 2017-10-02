02.10.2017 (17:26)
На базе Липецкого авиацентра началось российско-сербское авиационное учение «БАРС-2017»
На базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2017» (Братство авиаторов России и Сербии).
В нем участвуют совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники.
В рамках учения будут отработаны следующие задачи: перехват воздушных целей, ближний маневренный воздушный бой, применение авиационных средств поражения по наземным целям, поиск и эвакуация потерпевших бедствие экипажей, тушение пожаров, десантирование подразделений специального назначения, прикрытие действий авиации от атак с воздуха и принуждение к посадке воздушного судна условного противника.
Полеты будут проходить в дневное и ночное время.
Совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2017» проходит в завершится в конце недели.