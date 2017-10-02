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02.10.2017 (17:26)

На базе Липецкого авиацентра началось российско-сербское авиационное учение «БАРС-2017»

На базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2017» (Братство авиаторов России и Сербии).

В нем участвуют совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники.

В рамках учения будут отработаны следующие задачи: перехват воздушных целей, ближний маневренный воздушный бой, применение авиационных средств поражения по наземным целям, поиск и эвакуация потерпевших бедствие экипажей, тушение пожаров, десантирование подразделений специального назначения, прикрытие действий авиации от атак с воздуха и принуждение к посадке воздушного судна условного противника.

Полеты будут проходить в дневное и ночное время.

Совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2017» проходит в завершится в конце недели. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Авиация , Самолеты , Вертолеты , Западный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , ВКС , Международные учения
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