02.10.2017 (17:03)

В Чебаркуле завершился сбор с поисковыми объединениями Уральского федерального округа

На базе 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии в Чебаркуле завершился военно-поисковой сбор с поисковыми объединениями Уральского федерального округа «К поиску готов!», в котором приняли участие более 250 активистов «Поискового движения России». Юные поисковики приняли участие в мастер-классах с ведущими российскими специалистами по поисковой работе, команды студентов и школьников углубили знания военной археологии, топографии, вооружения и обмундирования Красной Армии, других поисковых дисциплин.

В клубе гвардейского Оренбургского казачьего танкового полка состоялась встреча поисковиков с ответственным секретарем «Поискового движения России», членом Общественной палаты Российской Федерации Еленой Цунаевой, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным, заместителем начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым. Они отметили благодарностями, призами ряд руководителей отрядов и победителей конкурсов, руководителя оргкомитета Антона Шарпилова.

Здесь же состоялось совещание по итогам поисковой работы с участием помощника полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Сергея Морева, первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина, министра образования и науки области Александра Кузнецова и советника командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Сергея Черномордина.

Поисковым отрядами Уральского федерального округа в 2017 году проведено 76 полевых поисковых экспедиций, в которых участвовали 1175 человек. Поднято 2089 солдат и командиров Красной армии, из них 1063 совместно с другими поисковыми отрядами России. Найдено 89 медальонов и именных вещей. Установлены 24 имени, в том числе 5 — совместно с другими поисковыми отрядами Российской Федерации.

В ходе торжественной церемонии, которую провел председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов, руководители органов государственной власти, военного управления, представитель Челябинской митрополии протоиерей Дмитрий Егоров напутствовали ребят на благородное дело и выразили им благодарность за нелегкий труд.

Командиры отрядов были отмечены знаками Министерства обороны Российской Федерации за вклад в организацию поиска. Герои России Сергей Зяблов и Сергей Воронин вместе с руководителем центра патриотического воспитания «Росток» Алексеем Зязевым вручили Елене Цунаевой и Андрею Таранову призы Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности имени Героя Советского Союза Михаила Медякова за вклад в организацию патриотического воспитания граждан.

Вторые военно-поисковые сборы «К поиску готов!» организованы Министерством образования и науки Челябинской области, Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России», Фондом патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и ЧРОО «Ресурсный центр поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА» при поддержке Полномочного представительства Президента России в Уральском федеральном округе.

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