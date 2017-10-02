02.10.2017 (16:20)

Подразделения РХБ защиты ЦВО ликвидировали последствия условной техногенной аварии на химзаводе под Курганом

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) в рамках межведомственного учения ликвидировали последствия условной техногенной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области.

Для ликвидации последствий были переброшены более 500 специалистов и свыше 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации, автомобильные лаборатории АЛ-4, машины специальной обработки АРС-14КМ. Впервые на межведомственном учении были применены новейшие универсальные станции специальной обработки УССО, также в мероприятии были задействованы новые разведывательные химические машины РХМ-6, которые недавно поступили на вооружение подразделений РХБ защиты в Свердловской области.

Учение началось с поднятия по тревоге пяти профильных воинских частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. После совершения марша в район чрезвычайной ситуации военнослужащие отработали организацию взаимодействия с силовыми структурами региона, провели рекогносцировку, выполнили дегазацию источников химической опасности, обеззараживание местности и спецобработку условно пострадавших.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице