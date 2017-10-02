02.10.2017 (16:24)

Юнармейцы Южного Урала принимают участие в облагораживании школ Челябинской области

Участники регионального отделения Юнармии на Южном Урале приняли участие в субботнике в средней школе села Еманжелинка в Челябинской области.

По предложению членов Общественной палаты Еткульского района, представителей движения «За возрождение Урала» Игоря Михайлова и Владимира Кувалдина облагородить территорию образовательного учреждения пришли педагоги, участники Юнармии из числа местных учеников, родители, сотрудники администрации, активисты создания центра имени поэта Сергея Чекмарева. Энтузиасты очистили территорию и прилегающие участки от сорной поросли, убрали старые клены.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Министра обороны России. Отделения открыты во всех регионах, численность в этом году превысила 70 тыс. человек.

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