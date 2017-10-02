02.10.2017 (16:16)
В ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили 250 школьников из Екатеринбурга
В Екатеринбургском суворовском военном училище (СВУ) прошел патриотический праздник для участников юнармейского движения Екатеринбурга «Юнармия: осенний призыв».
В ряды военно-патриотического движения было торжественно принято 250 школьников Екатеринбурга, которые поклялись быть честными юнармейцами, следовать традициям доблести, отваги и взаимовыручки.
«Мы будем принимать участие в военно-патриотических мероприятиях, парадах, встречах. Мы сможем познакомиться лично с героями, с теми, благодаря кому мы строим счастливое будущее, чему-то научиться у них, а значит, тоже стать необходимыми нашей стране. Кроме этого, Юнармия даст хорошую спортивную и военную подготовку», — сказала юнармеец Надежда Шадрина.
В соревнованиях приняли участие 7 юнармейских команд, которые преодолели следующие этапы: надевание противогаза и ОЗК, викторина по истории Вооруженных Сил России, разборка-сборка автомата АК-74, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность, ОФП, переноска пострадавшего в плащ-палатке, перетягивание каната.
По итогам соревнований 1 место заняла команда Екатеринбургского суворовского военного училища.
С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Сергей Полетучий, и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, полномочный представитель губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области в Законодательном собрании Свердловской области Виктор Бабенко и начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия Екатеринбурга» Дмитрий Ермаков.
Выступавшие поздравили рябят с торжественном моментом в их жизни, отметили важность патриотического воспитания в нашей стране и выразили уверенность, что сегодняшние юнармейцы будут с честью нести славу Российской армии.