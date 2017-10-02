02.10.2017 (16:02)

Команда ЮВО по армрестлингу стала победителем чемпионата ВС РФ

Соревнования в пяти весовых категориях прошли на базе спортивного центра ЦСКА в Севастополе. В них приняли участие 25 военнослужащих, представлявших 6 команд: Южного военного округа, Центрального военного округа, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Северного флота.

Представители ЮВО завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

Почетными гостями турнира стали представители Черноморского флота, председатель судейской коллегии Федерации армрестлинга России Георгий Лобанов и начальник спортивного центра ЦСКА Оксана Тараненко.

Чемпионат ВС РФ по армрестлингу прошел в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в ВС РФ на 2017 год.

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