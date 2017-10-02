02.10.2017 (15:53)

ВМФ России получит серию рабочих водолазных катеров проекта 23040 со значительным опережением графика

«Военно-Морской Флот России получит серию рабочих водолазных катеров (РВК) проекта 23040 со значительным опережением графика, – сообщил начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов. –– Эти катера, предназначенные для служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов и флотилий, уже отлично зарекомендовали себя в различных климатических зонах и широтах – от юга и до Заполярья», –– добавил он.

Последние 4 катера серии находятся в разной степени готовности –– как на этапе строительства, так и подготовки к проведению государственных ходовых испытаний.

«Мы ожидаем, что до конца первого квартала 2018 года судостроительный завод «Нижегородский теплоход» передаст ВМФ России два катера, предназначенные для пополнения сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота. Еще два РВК, находящиеся в стадии строительства, могут войти в состав ВМФ до 2019 года», –– разъяснил капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Катер проекта 23040 разработан нижегородской судостроительной компанией «Завод Нижегородский теплоход» в городе Бор для комплексного аварийно-спасательного обеспечения ВМФ. Он предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до пяти баллов, проведения поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, предусмотрена возможность использования катера для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, а также для откачки воды с аварийного судна и выдачи электропитания на аварийное судно.

Катер имеет стальной корпус усиленного ледового класса, оборудован носовым подруливающим устройством, что делает его более маневренным и перспективным к использованию даже в условиях Заполярья.

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