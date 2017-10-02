02.10.2017 (15:16)

5 миллионов человек приняли участие в военно-патриотических мероприятиях ДОСААФ России

ДОСААФ России и Минобороны России в рамках сотрудничества провели в этом году совместные торжественные мероприятия различной направленности в 365 городах и населенных пунктах нашей страны. Например, в 21 городе были выставлены парадные расчеты из числа воспитанников военно-патриотических клубов ДОСААФ России, которые входят в состав «Юнармии».

На заседании Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоялось в Московском финансово-промышленном университете (МФПУ) «Синергия», подвели итоги работы за 2017 год.

Об особой поддержке проектов патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи рассказал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Проекты презентовали сами авторы. Арсен Манукян от евразийской молодежи ЕАЭС представил «Интерактивную карту русского мира», ассоциация выпускников МФПУ «Синергия» предложили разработку «Русский язык в Сирии», а фонд «Весна» подготовили два проекта «Дополненная реальность» и международный военно-исторический фестиваль «За Сталинград», посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве.

Доклад председателя ДОСААФ России Александра Колмакова «Об итогах работы оборонного общества в 2017 году по военно-патриотическому воспитанию молодежи и организации взаимодействия со штабами движения «Юнармия» на заседании представил зампред генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Отмечая, что нынешний юбилейный год 90-летия ДОСААФ России является для организации знаковым в приложении усилий во всех сферах деятельности, Александр Колмаков подчеркнул, что работа по военно-патриотическому воспитанию граждан в системе массовых мероприятий и дополнительного образования остается приоритетной и осуществляется в тесном взаимодействии с Всероссийским общественным движением «Юнармия».

По информации Николая Стаськова, в этом году дополнительно создано 16 поисковых отрядов, в результате чего общее их число увеличилось до 156, а поисковиков стало почти 2800 человек.

«Всего же за девять месяцев работы ДОСААФ России во взаимодействии с общественным движением «Юнармия» провело более 22 тысяч мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие около пяти миллионов человек», – подытожил своё выступление Николай Стаськов.

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