02.10.2017 (15:03)

Более 100 военнослужащих по контракту ЮВО совершили 40-километровый марш-бросок на «курсах выживания» в Волгограде

Более 100 военнослужащих по контракту сдали зачеты и экзамены по окончании сборов по программе интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «курса выживания» на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде.

Военнослужащие прошли «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Финальным этапом «курсов выживания» стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности при полной выкладке, а также с выполнением упражнений зачетных контрольных стрельб из штатного оружия.

Основное внимание в обучении уделялось тактической, огневой, военно-медицинской подготовкам, защите от оружия массового поражения.

По оценке командования, данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

На 2017 год на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде «курсы выживания» пройдут около 2,5 тыс. военнослужащих от разных видов и родов войск.

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