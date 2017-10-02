02.10.2017 (14:48)

Подводные пловцы Каспийской флотилии в ходе тренировки задержали под водой условных диверсантов

Военнослужащие противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) Каспийской флотилии в рамках плановых тренировок выполняют подводные спуски с проведением подводных стрельб из специального оружия.

Занятия проходят на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря.

Боевые пловцы одиночно и в составе групп отрабатывают элементы подводного плавания в светлое и тёмное время суток в полном водолазном снаряжении.

В подводном положении бойцы ППДО совершенствуют навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. Для этого применяются ростовые макеты, изображающие водолаза.

Совместно с пловцами решает специальные задачи и экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Грачонок». В частности, моряки учатся обнаруживать под водой условного противника с использованием поисково-спасательного комплекса «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом.

Медицинской службой отряда отрабатываются действия по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести. Учения проводятся как на берегу с применением передвижной рекомпрессионой водолазной станции (барокамеры) на базе автомобиля КАМАЗ-5320, так и на выходах в море с помощью судового водолазного комплекса «Грачонка».

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