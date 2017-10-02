02.10.2017 (14:30)

Командующий войсками ЮВО заверил коллег из стран ОДКБ в безопасности России и её союзников на Юго-западном стратегическом направлении

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в Ростове-на-Дону на выездном заседании Координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ выступил с докладом на тему «Обеспечение безопасности в Южном военном округе».

В ходе выступления Александр Дворников сообщил, что войска ЮВО во всей зоне ответственности выполняют задачи боевого дежурства в воздухе, на земле и на море по защите Государственной границы Российской Федерации и её союзников.

Командующий войсками ЮВО напомнил, что кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии в ближней и дальней морских зонах демонстрируется постоянное военно-морское присутствие. В Средиземном море осуществляется защита интересов Российской Федерации, в том числе с нанесением групповых ударов по объектам террористов на территории Сирии, а поддержание правопорядка в зонах деэскалации и обеспечение охраны порта Тартус выполняется силами подразделений военной полиции.

Генерал-полковник Александр Дворников отметил, что немалую роль в поддержании стабильности в Кавказском регионе играют российские военные базы в Армении, Абхазии и Южной Осетии, контингенты которых воспринимаются как гарант неприкосновенности суверенных государств и защиты их от внешней агрессии этих республик.

В завершение своего выступления командующий заверил всех присутствующих в том, что в ЮВО есть все необходимые силы и средства, чтобы гарантированно выполнять поставленные задачи, обеспечивать военную безопасность и весь спектр национальных интересов Российской Федерации в данном регионе.

После проведения совещания Александр Дворников пригласил гостей посетить региональный Центр управления войсками округа.

Представителям вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана представили организацию работы Центра, а также рассказали об истории ЮВО, его современной структуре и задачах по обеспечению защиты Российской Федерации в зоне ответственности.

Во время встречи была отмечена важная роль совместной деятельности вооруженных сил стран – участниц ОДКБ и необходимость регулярного проведения совместных учений для выстраивания единых подходов в принятии решений органами военного управления в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице