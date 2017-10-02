02.10.2017 (14:25)

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиаполка ЮВО на Ставрополье уничтожили условный лагерь диверсантов

Экипажи штурмовиков Су-25СМ штурмового авиаполка Южного военного округа в ходе плановых летно-тактических занятий уничтожили крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне в Ставропольском крае.

По замыслу учения, на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой.

Используя координаты целей, полученных самолетами-разведчиками, штурмовики Су-25СМ совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе 5 крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих «диверсантов».

Также летные экипажи отработали действия при отказе авиационной техники, уклонении от атак истребительной авиации противника в условиях радиоэлектронного подавления.

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