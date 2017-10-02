02.10.2017 (14:08)

В учебном центре инженерных войск прошла неделя контрольных занятий с военнослужащими редких профессий

В межвидовом региональном учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированном в Волгоградской области, прошла неделя контрольных занятий в преддверии сдачи выпускных экзаменов.

В ходе проверки были проведены контрольные занятия в учебных корпусах и на полигоне учебного центра по основным предметам обучения, которые включают в себя техническую, водолазную, строевую, физическую подготовки. Проведено контрольное занятие по вождению инженерных машин, практическая работа на автокране, а также проверка морально-психологического состояния личного состава.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему выставлена оценка, а также проведен анализ для выявления уровня подготовленности.

На занятиях особое внимание уделялось проверке индивидуального мастерства, слаженности взводов и рот.

К занятиям привлекался весь личный состав учебного центра, было задействовано около 100 единиц специальной техники.

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