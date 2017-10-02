02.10.2017 (13:14)

В ВВО более 1000 юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях

В Восточном военном округе более 1000 юнармейцев приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, на минувшей неделе сформировано три отряда общей численностью 104 человека.

В частности, сентябре в Южно-Сахалинске состоялись соревнования среди школьников по пулевой стрельбе, в Бикине прошла военизированная игра «Приказано выжить», в Чите открыта «Вахта памяти», в Улан-Удэ юнармейцы состязались в стрельбе из автомата АК-74.

В Приморье продолжается юнармейская смена во всероссийском лагере «Океан». В Еврейской автономной области состоялся туристический слет военно-патриотических клубов.

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