02.10.2017 (12:00)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.

За время похода будут проведены плановые учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев.

В ходе океанского плавания тихоокеанцы совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Основная цель похода –– демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Подготовка кораблей к дальнему походу включала в себя комплекс обязательных подготовительных мероприятий, в ходе которых выполнили учебно-боевые упражнения по отражению нападения на корабль средств воздушного нападения условного противника с применением зенитных ракетных комплексов, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также проведены практические занятия по противолодочной и противодиверсионной обороне, тренировки по борьбе за живучесть корабля, тренировки с вахтенными офицерами кораблей, со штурманами по навигационным особенностям районов плавания, отработано взаимодействие с корабельными вертолетами.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице