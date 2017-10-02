02.10.2017 (12:00)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.
За время похода будут проведены плановые учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.
Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев.
В ходе океанского плавания тихоокеанцы совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.
Основная цель похода –– демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
Подготовка кораблей к дальнему походу включала в себя комплекс обязательных подготовительных мероприятий, в ходе которых выполнили учебно-боевые упражнения по отражению нападения на корабль средств воздушного нападения условного противника с применением зенитных ракетных комплексов, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также проведены практические занятия по противолодочной и противодиверсионной обороне, тренировки по борьбе за живучесть корабля, тренировки с вахтенными офицерами кораблей, со штурманами по навигационным особенностям районов плавания, отработано взаимодействие с корабельными вертолетами.