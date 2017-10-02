02.10.2017 (11:49)

Спортивные роты пополнят свыше 200 призывников из субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО

В ходе осеннего призыва из субъектов РФ в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) на военную службу будет направлено около 22 тыс. новобранцев. Из них более 19 тыс. человек будут проходить службу в Вооруженных Силах, остальные — в воинских формированиях других министерств и ведомств РФ. Свыше 200 военнослужащих пополнят спортивные роты. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника штаба ЮВО по организационно-мобилизационной работе капитан 1 ранга Виктор Цимлянский.

Как он уточнил, непосредственно в воинские части и соединения ЮВО пойдут служить около 13 тыс. человек. В Севастополе и Крыму на военную службу призовут более 2 тыс. граждан, которые будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота,

В рамках осенней призывной кампании будет продолжен выпуск персональных электронных карт для граждан, направляемых на службу в Вооруженные Силы. Выпускникам вузов предоставят право поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву.

Новобранцы будут доставляться к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланировано 11 авиарейсов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил и гражданской авиации.

В ходе осенней призывной кампании 2017 года новобранцы на сборных пунктах будут обеспечиваться офисной формой по родам войск. Продолжится формирование научных рот наиболее одаренными призывниками, отбор которых осуществляется при участии представителей высших учебных заведений.

Согласно графику первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября.

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