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01.10.2017 (18:32)

На российской военной базе в Абхазии прошел День спорта

На российской военной базе  в Абхазии в рамках культурно-массовых мероприятий выходного дня состоялась спартакиада, в которой приняли участие около 1000 военнослужащих ––  разведчики, танкисты, артиллеристы, связисты.

В программу соревнований были включены более 20 видов спорта, в том числе футбол и волейбол, состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, а также турнир по шахматам.

Кроме того, команды подразделений боролись за победу в ходе марш-броска на 5 км с последующим выполнением упражнений по метанию гранат на дальность и подтягиванию на перекладине.

Общекомандную победу по итогам соревнований спартакиады одержали военнослужащие разведывательного подразделения.

Метки:
Южный военный округ , Спорт , Абхазия
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