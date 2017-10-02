02.10.2017 (09:25)

В подразделения РХБ защиты ВДВ до конца года поступит около 20 единиц специальных машин разведки и создания аэрозольных завес

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Воздушно-десантных войск (ВДВ) обновляют парк специальных машин разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также создания аэрозольных завес.

К концу года уже около 20 специальных машин будут выполнять специальные задачи в десантно-штурмовых и парашютно-десантных соединениях ВДВ, а также принимать участие в тактико-специальных учениях.

Специальная техника РХМ-6 и АРС-14КМ заменит имеющиеся на вооружении подразделений РХБ защиты ВДВ разведывательные машины РХМ-2С, УАЗ-469РХ, а также устаревшие авторазливочные станции.

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