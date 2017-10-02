02.10.2017 (09:07)

В октябре в Вооруженных Силах Российской Федерации начинаются контрольные проверки за 2017 учебный год

Мероприятия будут проводиться более чем на 120 войсковых полигонах и затронут 100 процентов соединений, воинских частей и организаций российской армии. Вышестоящими органами военного управления будут проверены более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов.

В ходе контрольной проверки в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации будут проведены тактические (летно-тактические), тактико-специальные учения (занятия) различного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях.

С соединениями и воинскими частями которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017» будут проведены контрольные занятия под руководством командиров соединений, в ходе которых все военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке.

Первая очередь проверки пройдет с 2 по 15 октября, вторая – в последнюю декаду октября.



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