02.10.2017 (09:02)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые провели полевой сбор с курсантами морского колледжа

В течение трех дней курсанты морского технологического колледжа под руководством офицеров и опытных военнослужащих соединения морской пехоты Тихоокеанского флота прошли краткий курс общевойсковой подготовки. С учащимися колледжа были проведены занятия по тактической, строевой, огневой, физической и медицинской подготовкам. Также они ознакомились с основами радиационной, химической и биологической защиты, характеристиками вооружения и военной техники. Помимо специальных занятий ребята смогли ознакомиться с бытом и повседневной деятельностью военнослужащих, задать интересующие их вопросы касаемо военной службы.

Итогом учебно-полевого сбора стали практические стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Курсанты выполнили стрельбу лежа с упора по неподвижной грудной мишени из АК-74 на дистанциях 100 и 200 метров, из пистолета Макарова ПМ – 25 метров. Каждый обучаемый произвел две стрельбы: первая пробная, вторая на зачет.

Подобный сбор в соединении морской пехоты прошел впервые, его участниками стали более ста тридцати юношей и девушек, обучающихся на втором курсе колледжа. Цель мероприятия – улучшение военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи и практическая помощь образовательным учреждениям в обучении граждан начальным знаниям в области обороны и основам воинской службы.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице