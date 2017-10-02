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02.10.2017 (08:57)

Новейший ледокол «Илья Муромец» выйдет в среду на государственные испытания.

Планируется, что в период с 4 по 7 октября,  испытаний новейший ледокол «Илья Муромец» покинет достроечную набережную предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге  и выйдет на государственные испытания. Перед выходом, готовность экипажа ледокола к обеспечению испытаний будет проверена представителями Главного командования ВМФ.

В ходе государственных испытаний будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола «Илья Муромец». Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

«В настоящее время завершается подготовка ледокола к государственным испытаниям. Главком ВМФ Адмирал Владимир Королёв поручил соответствующим руководителям и далее осуществлять плановый контроль за испытаниями, а также их военно-техническое сопровождение», - сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Ранее, 25 августа, ледокол завершил   второй этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ), которые проходили с 25 августа в морских  полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную   вертолетную площадку ледокола,  работу с грузом. Экипажем ледокола была обеспечена отработка дневных и ночных полетов вертолета с борта судна.    

В течение семи дней активной фазы  испытаний,   программа по выполнению посадок и взлетов вертолетов была осуществлена в полном объеме, как и работа вертолета в режиме «раскрутки» (работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна). Всего в течение ЗХИ было осуществлено 27 раскруток (посадка на палубу и последующий взлет) и 36 полетов, включая дневные – с 12.00 до 16.00 и ночные – с 20.00 до 23.00

 В ходе испытаний  экипажем и представителями завода была осуществлена  проверка буксирной лебедки – посредством реальной  буксировки судна такого же водоизмещения, как «Илья Муромец». Для проведения данного этапа испытания, от  ВМФ было выделено судно СС-750. Кроме того, в рамках заводских и ходовых испытаний  были проведены замеры магнитного поля ледокола. Одним из самых сложных испытаний ледокола стал без вахтенный режим, управление судном осуществлялось лишь с ходового мостика. В процессе  испытания были подтверждены заложенные характеристики надежности,   остановок и поломок не зарегистрировано. Этот вид испытания проводился в период перехода ледокола  из Балтийска в Санкт-Петербург. В течение 36 часов ледокол управлялся в без вахтенном режиме, показав хорошие маневренные качества»

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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