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02.10.2017 (08:51)

В Ейске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту

Фото Видео

Масштабная военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»  состоялась в городе Ейске в Краснодарском крае.

В рамках мероприятия работал выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.

В ходе мероприятия была проведена обширная культурно-развлекательная программа. Жителям Ейска и гостям города были продемонстрированы современные образцы военной техники. Все гости акции смогли попробовать полевую кухню. Яркие эмоции участникам добавила концертная программа.

Пресс-служба Южного военного округа
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