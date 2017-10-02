02.10.2017 (08:51)

В Ейске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ейске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту

Масштабная военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» состоялась в городе Ейске в Краснодарском крае.

В рамках мероприятия работал выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.

В ходе мероприятия была проведена обширная культурно-развлекательная программа. Жителям Ейска и гостям города были продемонстрированы современные образцы военной техники. Все гости акции смогли попробовать полевую кухню. Яркие эмоции участникам добавила концертная программа.



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