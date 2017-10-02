02.10.2017 (08:51)
В Ейске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту
Масштабная военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» состоялась в городе Ейске в Краснодарском крае.
В рамках мероприятия работал выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.
В ходе мероприятия была проведена обширная культурно-развлекательная программа. Жителям Ейска и гостям города были продемонстрированы современные образцы военной техники. Все гости акции смогли попробовать полевую кухню. Яркие эмоции участникам добавила концертная программа.