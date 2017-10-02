02.10.2017 (08:29)

В войсках ВВО на мысе Шмидта развернут новый мобильный автономный комплекс приема метеорологической информации «Сюжет-МБ»

Военнослужащие гидрометеорологической службы Восточного военного округа развернули новый современный мобильный автономный комплекс приема метеорологической информации «Сюжет-МБ» на мысе Шмидта.

Данная система отечественного производства позволяет в режиме реального времени получать, регистрировать и обрабатывать необходимую информацию о погоде в любой точке мира, с геостационарных и орбитальных метеоспутников.

Развертывание комплекса «Сюжет-МБ» на мысе Шмидта позволит значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в Арктике.

Кроме того, метеорологический комплекс может выдавать информацию о ледовой обстановке, температуре водной поверхности, вулканической деятельности, крупных лесных пожарах, проводить анализ уровня облачности.

«Сюжет-МБ» мобилен и имеет небольшие размеры. В комплект входит ноутбук и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Система позволяет отслеживать перемещение орбитальных метеоспутников для получения более достоверной метеорологической информации.



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