02.10.2017 (08:08)

В ВВО стартовала осенняя призывная кампания

В Восточном военном округе стартовала призывная кампания «Осень-2017», в ходе которой военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Более 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Республики Бурятия, порядка полутора тысяч из Республики САХА (Якутия), из Забайкальского края более 1.7 тысяч будут отправлены в войска, наибольшее количество граждан будет призвано в Приморском крае – более 1.9 тысяч призывников.

Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые стартуют с 15 ноября текущего года.

На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды нового образца, в том числе зимней, каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.

Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться и пополняться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.

99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба ВВО полковник Михаил Савич отметил, что в соответствии с изменениями в законодательстве РФ с 1 июня 2017 года гражданин имеющий среднее профессиональное образование, а только высшее как было раньше, может отслужить 2 года по контракту вместо 1 года по призыву. В текущем году данным правом уже воспользовалось более 250 призывников.

Осенняя призывная кампания стартовала в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице