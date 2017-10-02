Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.10.2017 (04:54)

Во Владивостоке состоялся чемпионат ТОФ по стендовой стрельбе

Во Владивостоке завершился чемпионат Тихоокеанского флота (ТОФ) по стендовой стрельбе, в котором приняли участие военнослужащие, гражданские специалисты флота, ветераны Вооруженных Сил, а также члены их семей, всего  более 60 человек. Спортсмены были разбиты на несколько групп в соответствии с уровнем подготовки.

Соревнования по стендовой стрельбе проводились на открытом стрельбище с пятью видами различных мишеней. Участники вели стрельбу из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкам.

Победителей и призеров первенства наградили грамотами, медалями и ценными подарками от организаторов мероприятия – Спортивного комитета Тихоокеанского флота и военно-охотничьего общества ТОФ.

Соревнования по стендовой стрельбе среди военнослужащих стали традиционными, и их популярность с каждым годом только возрастает.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false