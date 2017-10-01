01.10.2017 (22:31)

Пакистанские военнослужащие на учении «Дружба-2017» угостили российских коллег блюдами национальной кухни

Российские и пакистанские военнослужащие - участники совместного учения «Дружба-2017» во время выходного дня побывали в астрофизической обсерватории Российской Академии наук (САО РАН), расположенной в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Во время экскурсии им рассказали о принципах работы обсерватории, а также о тех космических телах за которыми она наблюдает.

Кроме того, гости из Пакистана осмотрели достопримечательности историко-архитектурного и археологического комплекса X века.

В завершении выходного дня состоялся совместный ужин.

Пакистанские военнослужащие и российские повара вместе приготовили по рецептам гостей гуляш из баранины в казане, курицу острую с рисом, вермишель в молоке и пакистанский чай. Вместо хлеба были испечены национальные пакистанские лепешки «Роти», которые по вкусу напоминают привычные русские блины.

Для российских военнослужащих вся еда, приготовленная пакистанскими коллегами пришлась по вкусу, несмотря на большое количество приправ, перца и соли, которым отличается пакистанская кухня.



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