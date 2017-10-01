01.10.2017 (20:57)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов принял участие в открытии памятника Аркадию Шипунову

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов принял участие в церемонии открытия памятника выдающемуся оружейнику, академику Аркадию Георгиевичу Шипунову. Мероприятие состоялось в Туле на площади перед Конструкторским бюро приборостроения, которое долгие годы возглавлял ученый.

Аркадий Георгиевич Шипунов руководил Конструкторским бюро приборостроения более 45 лет, с марта 1962 года. Под его началом тульское КБП стало одной из ведущих проектно-конструкторских организаций военно-промышленного комплекса. Здесь создано более 70 уникальных образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-морских сил и авиации. Многие из них не только превосходили зарубежные образцы, но и не имели аналогов в мире («Конкурс», «Метис», «Корнет», БМП-3, «Краснополь», «Китолов», «Тунгуска», «Каштан», БМД-4 с уникальным комплексом вооружения).

Высокие тактико-технические характеристики, низкая себестоимость и унификация нового оружия позволили в короткие сроки освоить его серийное производство и осуществлять поставку в Вооруженные силы России и другие силовые ведомства. К примеру, в ноябре 2012 года на вооружение Министерства обороны Российской Федерации принят зенитный ракетно-пушечный комплекс нового поколения «Панцирь», инициатором и руководителем разработки которого стал Аркадий Георгиевич Шипунов. ЗРПК «Панцирь» предназначен для защиты особо важных гражданских и военных объектов от различных средств воздушного нападения.



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