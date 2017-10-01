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01.10.2017 (23:45)

Российская группа инспекторов планирует провести проверку указанного района на территории Греции

В период со 2 по 5 октября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести проверку указанного района на территории Греции.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги от командования формирований и воинских частей Греции, содержащие информацию о проводимой военной деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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