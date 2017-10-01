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01.10.2017 (23:30)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Турции.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 1900 километров будет выполняться в период с 2 по 6 октября 2017 г. с использованием аэродрома «Эскишехир.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости в военной деятельности государств-участников.

Это сорок второй наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.


 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Открытое небо
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