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01.10.2017 (18:09)

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров дал интервью газете «Красная звезда»

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ дал интервью газете «Красная звезда»

В номере понедельника начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров рассказывает об особенностях начавшегося осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ.

«Красная звезда» публикует также репортаж из Белгородской области, где прошло батальонное тактическое учение мотострелкового полка недавно сформированного соединения, которым командует генерал-майор Андрей Рузинский.  

В корреспонденции из Краснодара сообщается о принятии военной присяги девушками-курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Кроме того, газета продолжает информировать о военно-политической ситуации в Сирии, где сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают освобождение провинции Дейр эз-Зор.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда
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