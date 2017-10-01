01.10.2017 (17:04)

В день Сухопутных войск более 1000 жителей Смоленска посетили академию войсковой ПВО

1 октября 2017 года в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского в День празднования 467 годовщины образования Сухопутных войск состоялся «День открытых дверей».

Мероприятие проводилось в рамках информационно-пропагандистской акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

Академию в течение дня посетило более 1000 жителей и гостей города Смоленска.

В ходе проведения акции на плацу академии были представлены: экспозиция современных образцов вооружения и военной техники войсковой ПВО Сухопутных войск; экспозиция образцов стрелкового оружия, предметов снаряжения и экипировки, показ музея военной техники войсковой ПВО академии.

Также были продемонстрированы условия проживания и обучения курсантов и слушателей академии; элементы учебной материальной базы ВВУЗа.

Совместно с представителями Военного комиссариата Смоленской области в академии был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, который посетило более 120 человек, из которых 26 было выписано отношений к назначению на различные должности в воинские части Смоленского гарнизона.

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