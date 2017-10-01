01.10.2017 (16:01)

Военные применили новейшие разведывательные машины РХМ-6 в районе условной «техногенной аварии» под Курганом

При ликвидации условной «техногенной аварии» на заводе по переработке химоружия в Курганской области основные силы Центрального военного округа применили новейшие разведывательные химические машины РХМ-6, которые недавно поступили на вооружение подразделений РХБ защиты в Свердловской области.

- РХМ-6 значительно упросила работу экипажа, – сказал командир роты разведывательных химических машин капитан Александр Серов. – В машине установлены множество новых приборов, например, прибор химической разведки дальнего действия, который определяет состав отравляющих веществ на расстоянии до 3 км, то есть военнослужащим не нужно выходить из машины, чтобы провести разведку местности - он сам определяет.

В РХМ-6 также установлен новейший метеокомплект, который в автоматическом режиме определяет и передает на большие расстояния метеоданные. Отличительной особенностью машины является то, что все приборы связаны с помощью системы контроля 2Д, которая может в автоматическом режиме передавать их в вышестоящие штабы и командные пункты.

Межведомственное учение по ликвидации последствий техногенной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области началось 26 сентября. В рамках учений по тревоге в Поволжье, Урале и Сибири были подняты пять воинских частей радиационной, химической и биологической защиты. Для ликвидации последствий были отправлены более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники.



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