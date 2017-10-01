01.10.2017 (15:54)

В Казани отметили День Сухопутных войск Российской Федерации

Сегодня в Казанском высшем военном командном танковом училище прошел День открытых дверей, посвященный празднованию Дня Сухопутных войск Российской Федерации.

Мероприятие началось на плацу училища с торжественного выноса Государственного флага Российской Федерации, флага Сухопутных войск и Боевого знамени училища. Курсанты исполнили гимн России и Сухопутных войск, прошли торжественным маршем. Также состоялся концерт от творческих коллективов Республики Татарстан, спортивные состязания курсантов, суворовцев и юнармейцев, показ новейшей экипировки, современного вооружения и военной техники, посещение музея училища.

В рамках мероприятия также была проведена акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор», где все участники мероприятия смогли пройти психологическое тестирование на пригодность службе и при желании подписать контракт.



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