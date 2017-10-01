01.10.2017 (14:18)

В Якутии юнармейцы собрались на слет

На базе Малой Академии наук с. Чапаево Хангаласского улуса собрались юноши и девушки из городов и 12 муниципальных образований, в том числе и из самых отдаленных уголков республики. Участники разделены на 2 направления: «Юнармия» и «Юный спасатель». Юнармейцы – ребята боевые, с первой минуты приступили к действиям; прошли инструктаж по направлениям, распределились по ротам, ознакомились с теорией, а затем и с практикой тактической пулевой стрельбы. Кто-то справился со сбором и разбором автомата за 15 секунд, а некоторым понадобилось гораздо больше времени.

На торжественном открытии вручены награды «За вклад в деятельность юнармейского движения», показан фильм о становлении и развитии вооруженных сил РФ, сами ребята выступили с поздравительными номерами. Министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Афанасий Владимиров отметил значительное расширение географии участников этого слета:

«В этом году мы принимаем 150 участников, это говорит о качественном развитии патриотического, Юнармейского движения республики. Мы постарались охватить всех желающих, в следующем году обязательно учтем более просторные места для базирования и проведения соревнований. Патриотический слет – это, прежде всего, площадка, где за короткое время ребята получают знания и практические занятия».

Насыщенная программа включает все - от образовательной части до различных соревнований приближенных к боевым действиям. Тактическая стрельба, турнир по пейнтболу, утренние пробежки на 2 км, строевая подготовка, армейская эстафета, спасательные операции, чемпионат по лазертагу, встреча с ветеранами боевых действий, показательные выступления бойцов спецподразделений – эти и другие испытания выявят самых сильнейших в своем направлении.

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