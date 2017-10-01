01.10.2017 (14:14)

В Восточном военном округе стартовал отопительный период

На объектах Восточного военного округа, дислоцированных в 6 субъектах Российской Федерации, стартовал и проходит в штатном режиме отопительный сезон.

Так, теплом обеспечены ведомственные объекты на территории Чукотского автономного округа, Еврейской Автономной области, Магаданской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края.

Всего для обеспечения отопительного сезона в данных регионах задействовано 190 ведомственных котельных.

В остальных субъектах Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, отопительный сезон на объектах Министерства обороны начнется в первой половине следующего месяца.

Напомним, в ВВО завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону, готовность фондов и инженерных сетей составляет 99%.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице